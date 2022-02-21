Бабич виділив проблеми Кривбасу

Кривбас наразі не готовий грати з клубами УПЛ.

Про це розповів головний тренер криворіжців Олександр Бабич.

"Побачили свої вади. Щоб ставати сильнішим, потрібно грати проти сильних суперників. Ми розуміємо різницю між клубами Першої ліги та УПЛ, різницю у класі футболістів ліг. Побачили, що у нас серйозні проблеми, над якими працюватимемо. Інформацію отримали, розбиратимемося - позитивна вона чи негативна. Завдяки таким матчам ми можемо побачити свій рівень.

Можна сказати так: ми здогадувалися про деякі недоліки і ми їх побачили. Поки що ми ще у Першій лізі. Розумію, що нам потрібне посилення. Максимально швидке посилення, щоб ми поступово ставали конкурентоспроможною командою УПЛ. Засмучуватися нам ніколи, адже завтра наступний контрольний матч. Тому ці два дні команда має попрацювати з максимальним навантаженням. Найголовніше, що закінчуємо збори без серйозних травм", - відзначив Бабич.