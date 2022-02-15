Львів розписав мирову з Тураном в останньому матчі на зборах у Туреччині

Джерело - Чемпіон.
ФК Львів зіграв унічию з турецьким Тураном у межах останнього контрольного поєдинку на зборах.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0. Команда повернеться до Львова..
Контрольний поєдинок
15 лютого
ФК Львів - Туран 0:0
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
ФК Львів зіграв унічию з турецьким Тураном у межах останнього контрольного поєдинку на зборах.
Поєдинок завершився з рахунком 0:0. Команда повернеться до Львова..
Контрольний поєдинок
15 лютого
ФК Львів - Туран 0:0