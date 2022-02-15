Львів розписав мирову з Тураном в останньому матчі на зборах у Туреччині

Львів'яни повернуться до України

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів зіграв унічию з турецьким Тураном у межах останнього контрольного поєдинку на зборах.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0. Команда повернеться до Львова..

Контрольний поєдинок

15 лютого

ФК Львів - Туран 0:0

Також, Львів зіграв внічию з данським клубом.