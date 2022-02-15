Гвардіола: Я не стану сером Алексом Фергюсоном

Жузеп Гвардіола прокоментував своє майбутнє у футболі

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не має наміру тренувати англійський клуб так довго, як Алекс Фергюсон, який працював з Манчестер Юнайтед протягом 26 років.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Я не стану сером Алексом Фергюсоном, не турбуйтеся. Півтора року - великий термін у футболі. Наша гармонія допомагає: з 20 останніх матчів ми виграли 18 і програли один Лейпцигу, але у турнірному плані цей матч нас мало цікавив", - відзначив Гвардіола.

Раніше Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Норвіч.