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Гвардіола: Я не стану сером Алексом Фергюсоном

Сьогодні 14:55 215 0
Жузеп Гвардіола прокоментував своє майбутнє у футболі
Гвардіола: Я не стану сером Алексом Фергюсоном
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Алекс Фергюсон

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не має наміру тренувати англійський клуб так довго, як Алекс Фергюсон, який працював з Манчестер Юнайтед протягом 26 років.

Про це розповів сам іспанський фахівець.

"Я не стану сером Алексом Фергюсоном, не турбуйтеся. Півтора року - великий термін у футболі. Наша гармонія допомагає: з 20 останніх матчів ми виграли 18 і програли один Лейпцигу, але у турнірному плані цей матч нас мало цікавив", - відзначив Гвардіола.

Раніше Манчестер Сіті із Зінченком розгромив Норвіч.

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