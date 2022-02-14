Джерело - Чемпіон.
Верона здобула розгромну перемогу в межах 25 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
25 тур, 13 лютого
Голи: 1:0 - 2 Депаолі, 2:0 - 31 Барак, 3:0 - 66 Капрарі, 4:0 - 84 Тамез
Раніше Інтер зіграв внічию з Наполі.
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|2500
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|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Верона здобула розгромну перемогу в межах 25 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
25 тур, 13 лютого
Голи: 1:0 - 2 Депаолі, 2:0 - 31 Барак, 3:0 - 66 Капрарі, 4:0 - 84 Тамез
Раніше Інтер зіграв внічию з Наполі.