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Верона - Удінезе 4:0. Огляд матчу

Сьогодні 18:42 68 0
Господарі здобули розгромну перемогу
Верона - Удінезе 4:0. Огляд матчу
#Верона, #ВІДЕООГЛЯД, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

Верона здобула розгромну перемогу в межах 25 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

25 тур, 13 лютого

Верона - Удінезе 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Депаолі, 2:0 - 31 Барак, 3:0 - 66 Капрарі, 4:0 - 84 Тамез

Раніше Інтер зіграв внічию з Наполі.

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