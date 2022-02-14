Президент Динамо прокоментував ситуації в країні

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Українським футбольним командам потрібна підтримка уболівальників.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Я сиджу у своєму кабінеті й так відбувається щодня. Нікуди не збираюся їхати та бігти, вважаю, що в наш непростий час важливо дотримуватися спокою та холоднокровності. Якщо ти панікуєш, то вже програв", - заявив функціонер.

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"Планую найближчим часом працювати в Києві, у наступних планах відвідати збір Динамо U19 та першої команди, які готуються у Туреччині, поспілкуватися з гравцями, тренерами та подивитися на робочий процес".

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"Я вірю в те, що в нашій країні все буде гаразд та запрошую вболівальників на трибуни. Нашим командам потрібна їхня підтримка, їхня увага та енергія. Обидві команди Динамо докладуть усіх зусиль, щоб порадувати вболівальників не лише позитивними результатами, а і якісною грою", – сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо відправилось на третій зимовий збір.