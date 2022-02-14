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Динамо дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА

Сьогодні 13:43 231 0
Став відомий суперник Динамо
Динамо дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА
#Динамо U-19, #Юнацька ліга УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування плейоф Юнацької ліги УЄФА.

Динамо U-19 за вихід до чвертьфіналу Юнацької ліги УЄФА позмагається з лісабонським Спортінгом. Матч відбудеться у Києві 1-2 березня.

У випадку перемоги Динамо зіграє з переможцем пари Мідтьюлланн - Бенфіка.

Усі стадії плей-оф грають у форматі одного матчу. Матчі 1/8 фіналу будуть зіграні 1-2 березня, а чвертьфінали заплановано на 15-16 березня. Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 та 25 квітня відповідно у швейцарському Ньйоні.

Жеребкування 1/8 фіналу

Ліверпуль (Англія) –  Генк (Бельгія)
Реал Мадрид (Іспанія) –  Атлетіко (Іспанія)
АЗ Алкмаар (Нідерланди) –  Ювентус (Італія)
Динамо Київ (Україна) –  Спортінг (Португалія)
Манчестер Юнайтед (Англія) –  Боруссія Дортмунд (Німеччина)
РБ Зальцбург (Австрія) –  Жиліна (Словаччина)
ПСЖ (Франція) –  Севілья (Іспанія)
Мідтьюлланн (Данія) –  Бенфіка (Португалія) 
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