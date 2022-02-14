Динамо дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування плейоф Юнацької ліги УЄФА.
Динамо U-19 за вихід до чвертьфіналу Юнацької ліги УЄФА позмагається з лісабонським Спортінгом. Матч відбудеться у Києві 1-2 березня.
У випадку перемоги Динамо зіграє з переможцем пари Мідтьюлланн - Бенфіка.
Усі стадії плей-оф грають у форматі одного матчу. Матчі 1/8 фіналу будуть зіграні 1-2 березня, а чвертьфінали заплановано на 15-16 березня. Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 та 25 квітня відповідно у швейцарському Ньйоні.
Жеребкування 1/8 фіналу
Ліверпуль (Англія) – Генк (Бельгія)
Реал Мадрид (Іспанія) – Атлетіко (Іспанія)
АЗ Алкмаар (Нідерланди) – Ювентус (Італія)
Динамо Київ (Україна) – Спортінг (Португалія)
Манчестер Юнайтед (Англія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)
РБ Зальцбург (Австрія) – Жиліна (Словаччина)
ПСЖ (Франція) – Севілья (Іспанія)
Мідтьюлланн (Данія) – Бенфіка (Португалія)