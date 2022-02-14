Динамо дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА

Став відомий суперник Динамо

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування плейоф Юнацької ліги УЄФА.

Динамо U-19 за вихід до чвертьфіналу Юнацької ліги УЄФА позмагається з лісабонським Спортінгом. Матч відбудеться у Києві 1-2 березня.

У випадку перемоги Динамо зіграє з переможцем пари Мідтьюлланн - Бенфіка.

Усі стадії плей-оф грають у форматі одного матчу. Матчі 1/8 фіналу будуть зіграні 1-2 березня, а чвертьфінали заплановано на 15-16 березня. Півфінали та фінал турніру відбудуться 22 та 25 квітня відповідно у швейцарському Ньйоні.

Жеребкування 1/8 фіналу

Ліверпуль (Англія) – Генк (Бельгія)

Реал Мадрид (Іспанія) – Атлетіко (Іспанія)

АЗ Алкмаар (Нідерланди) – Ювентус (Італія)

Динамо Київ (Україна) – Спортінг (Португалія)

Манчестер Юнайтед (Англія) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)

РБ Зальцбург (Австрія) – Жиліна (Словаччина)

ПСЖ (Франція) – Севілья (Іспанія)

Мідтьюлланн (Данія) – Бенфіка (Португалія)