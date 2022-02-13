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Динамо відправилось на третій зимовий збір

Сьогодні 10:12 123 0
Динамо вирушило на третій збір до Туреччини
Динамо відправилось на третій зимовий збір
#Динамо Київ, #Туреччина, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо заключний зимовий тренувальний збір знову проведе в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба киян.

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На третьому зборі в Туреччині команда працюватиме в такому складі:

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун;

Захисники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, Забарний, Караваєв

Півзахисники: Андрієвський, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко, Яцик

Форварди: Кулач, Бєсєдін, Шкурін, Ванат

Разом із першою командою на збір вирушає капітан юнацької команди Олександр Яцик. Також повернулися після ушкоджень воротар Руслан Нещерет та півзахисник Олександр Андрієвський.

Уже в день прильоту кияни проведуть перший контрольний матч на зборі. Суперник – сербська Інджія. Загалом на цей збір заплановано проведення п’яти товариських матчів.

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