Динамо відправилось на третій зимовий збір

Динамо вирушило на третій збір до Туреччини

Динамо заключний зимовий тренувальний збір знову проведе в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба киян.

"Біло-сині" о 09:00 вилетіли до Анталії

На третьому зборі в Туреччині команда працюватиме в такому складі:

Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун;

Захисники: Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, Забарний, Караваєв

Півзахисники: Андрієвський, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко, Яцик

Форварди: Кулач, Бєсєдін, Шкурін, Ванат

Разом із першою командою на збір вирушає капітан юнацької команди Олександр Яцик. Також повернулися після ушкоджень воротар Руслан Нещерет та півзахисник Олександр Андрієвський.

Уже в день прильоту кияни проведуть перший контрольний матч на зборі. Суперник – сербська Інджія. Загалом на цей збір заплановано проведення п’яти товариських матчів.