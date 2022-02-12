У рідному місті вінгера Ліверпуля перейменують стадіон

Джерело - Leral.

У Сенегалі, на батьківщині вінгера Ліверпуля Садіо Мане вирішили вшанувати пам'ять про футболіста, який допоміг збірній вперше в історії виграти Кубок Африки.

Про це повідомляє Leral.

У місті Седіу в 2023 завершиться будівництво нового футбольного стадіону. Абдулай Діоп, мер Седіу заявив, що арену назвуть на честь Мане.

Окрім футбольних заслуг, враховувалися і кроки, вжиті Садіо у сфері освіти, охорони здоров'я, релігії.

Мане побудував середню школу, медпункт та відремонтував кілька мечетей.

Нагадаємо, Мане готовий залишити Ліверпуль заради Реала чи Барселони.

Раніше Мане оплатив лікування збитої мотоциклом дитини в лікарні Камеруну.