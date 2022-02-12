Джерело - Leral.
У Сенегалі, на батьківщині вінгера Ліверпуля Садіо Мане вирішили вшанувати пам'ять про футболіста, який допоміг збірній вперше в історії виграти Кубок Африки.
Про це повідомляє Leral.
У місті Седіу в 2023 завершиться будівництво нового футбольного стадіону. Абдулай Діоп, мер Седіу заявив, що арену назвуть на честь Мане.
Окрім футбольних заслуг, враховувалися і кроки, вжиті Садіо у сфері освіти, охорони здоров'я, релігії.
Мане побудував середню школу, медпункт та відремонтував кілька мечетей.
Нагадаємо, Мане готовий залишити Ліверпуль заради Реала чи Барселони.
Раніше Мане оплатив лікування збитої мотоциклом дитини в лікарні Камеруну.