Мане готовий залишити Ліверпуль заради Реала чи Барселони

Мане може змінити клуб

Садіо Мане розглядає можливість відходу з Ліверпуля.

Про це повідомляє видання Goal.

Сенегалець готовий залишити "червоних", якщо отримає пропозицію від Реала чи Барселони. Мане вже повідомив своїх агентів про це. Гравець мріє зіграти за один із вищесказаних клубів ще з дитинства.

Нагадаємо, що термін чинного контракту Мане з Ліверпулем спливає влітку 2023 року. Нова угода не буде підписана.

У поточному сезоні на рахунку вінгера Ліверпуля 8 голів та 1 асист у 20 матчах АПЛ.

Нагадаємо, Салах та Мане пропустять матч Ліверпуля проти Лестера.