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Мане оплатив лікування збитої мотоциклом дитини в лікарні Камеруну

Сьогодні 08:46 80 0
Сенегалець дізнався про важку ситуацію в лікарні Камеруна
Мане оплатив лікування збитої мотоциклом дитини в лікарні Камеруну
#Камерун, #Мане, #Кабо-Верде, #Збірна Сенегалу з футболу

Джерело - Daily Mail.

Вінгеру збірної Сенегалу Садьо Мане довелося відвідати лікарню Камеруну після перемоги над Кабо-Верде (2:0) у 1/8 фіналу Кубка Африки.

Про це повідомляє Daily Mail.

Вирушивши на обстеження у зв'язку з можливим струсом мозку, він дізнався в медичному закладі про тяжко травмовану дитину і оплатив її лікування.

"У Бафусамі Мане зробив щедрий жест на благо однієї сім'ї. Мотоцикл збив дитину, у нього були переломи та травми по всьому тілу. Він був близьким до смерті, і його батьки не могли дозволити собі оплатити лікування".

  АктуальноМане – найкращий гравець Кубка Африки

"Садьо зустрів цю сім'ю, вбиту горем, і спитав, у чому справа. Йому пояснили ситуацію, і він дав сім'ї 400 тисяч західноафриканських франків КФА (трохи менше ніж 700 доларів – прим.), що полегшило ношу сім'ї", – сказав гість камерунського телеканалу EquinoxeTV.

Нагадаємо, збірна Сенегалу вперше в історії виграла Кубок африканських націй.

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