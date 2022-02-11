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На Зуму подали до суду в Франції за жорстоке поводження з кішкою

Сьогодні 14:16 131 0
Захисник може потрапити до в'язниці
На Зуму подали до суду в Франції за жорстоке поводження з кішкою
#Вест Гем, #Збірна Франції, #Зума

Джерело - The Independent.

На захисника Вест Гема Курта Зума подали до суду у Франції.

Про це повідомляє The Independent

До суду звернулися юристи найбільшої французької організації захисту прав тварин La Fondation 30 Millions d’Amis (Фонд 30 мільйонів друзів) на тлі відео, де футболіст б'є свою кішку.

У 2021 році у Франції було ухвалено новий закон про захист тварин. Це означає, що Зума за жорстке поводження з кішкою загрожує до чотирьох років ув'язнення та штраф близько 60 тисяч євро.

За французьким законодавством громадянина країни можуть притягнути до відповідальності за правопорушення, вчинені за кордоном. 

Нагадаємо, Зуму не викличуть у збірну Франції.

Також, Adidas розірвав контракт із Зумою.

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