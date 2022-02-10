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Adidas розірвав контракт із Зума після інциденту з кішкою

Сьогодні 16:55 181 0
Зума відчуває наслідки жорстокого поводження зі своїми домашніми тваринами.
Adidas розірвав контракт із Зума після інциденту з кішкою
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Зума

Джерело - Чемпіон.

Захисник Вест Гема Курт Зума втратив спонсорський контракт з Аdidas після інциденту з кішкою.

Про це повідомляє Football.London.

"Ми завершили наше розслідування і можемо підтвердити, що Курт Зума більше не є спортсменом, який працює за контрактом з adidas", - йдеться у заяві німецької компанії.

Нагадаємо, брат Зума опублікував відео, на якому одноклубник Ярмоленка жорстоко б'є власну кішку. Гравець Вест Гема публічно попросив вибачення, однак зоозахисні організації чекають розслідування поліції і якомога суворішого покарання.

Раніше Вест Гем оштрафував Зума на 250 тисяч фунтів.

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