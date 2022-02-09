Вінгер "гірників" розповів про повернення до загальної групи команди

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Вінгер Шахтаря Манор Соломон повернеться до загальної групи Шахтаря за тиждень.

Про це він розповів пресслужбі донецького клубу.

"Я мав хронічні проблеми протягом тривалого часу, через які дуже страждав. І нарешті вдалося з’ясувати, в чому ж причина, й направити мене на операцію до США. Усе пройшло добре, я практично відновився і буквально за тиждень повернусь до загальної групи", - заявив ізраїльський хавбек.

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"Перша частина відновлення пройшла у США та Ізраїлі, воно передбачало легкі навантаження. Зараз я займаюся з фітнес-тренером клубу. Це дуже важка робота, доводиться багато бігати. Однак, гадаю, за тиждень уже зможу повернутися до загальної групи", - сказав Соломон.

Нагадаємо, Шахтар міг приєднатися до Winter Cup 2022.