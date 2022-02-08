Донецький Шахтар міг приєднатися до Winter Cup 2022, який організували ТК Футбол 1/2/3.

Про це розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Організація турніру є дуже цікавою. Думаю, ми теж могли б до нього приєднатися, але, на жаль, отримали таку пропозицію після того, як у нас були розплановані всі контрольні матчі. Проте сама ідея є дуже цікавою, я вважаю, що її треба розвивати", - сказав Палкін.