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Шахтар міг приєднатися до Winter Cup 2022

Сьогодні 13:47 104 0
Генеральний директор "гірників" розповів про Winter Cup 2022
Шахтар міг приєднатися до Winter Cup 2022
#Сергій Палкін, #Футбол 1/2/3, #Шахтар, #Winter Cup 2022

Джерело - Футбол News.

Донецький Шахтар міг приєднатися до Winter Cup 2022, який організували ТК Футбол 1/2/3.

Про це розповів генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Організація турніру є дуже цікавою. Думаю, ми теж могли б до нього приєднатися, але, на жаль, отримали таку пропозицію після того, як у нас були розплановані всі контрольні матчі. Проте сама ідея є дуже цікавою, я вважаю, що її треба розвивати", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Шахтар назвав суперників на другому зборі у Туреччині.

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