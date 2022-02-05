Моєс розраховує на допомогу Ярмоленка у матчі Кубка Англії

Ярмоленко може зіграти у матчі Кубка Англії

Вест Гем в 1/16 фіналу Кубка Англії на виїзді зіграє проти представника четвертого дивізіону Кіддермінстера.

Про це повідомляє Football London.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко отримає у цій зустрічі ігровий час. Девід Моєс планує випустити українця, але поки що не ясно, чи вийде футболіст у стартовому складі.

Ярмоленко у поточному сезоні зіграв 21 матч у всіх турнірах, але дуже часто виходив на заміну наприкінці матчу, тож у сумі зіграв лише 666 хвилин. За цей ігровий час забив 1 гол і віддав 3 асисти.

Раніше футбольна асоціація Англії висунула звинувачення Ярмоленку