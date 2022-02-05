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Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення Ярмоленку

Сьогодні 08:55 254 0
Андрія Ярмоленка звинувачують у незаконній рекламі
Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення Ярмоленку
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - thefa.com.

Вінгеру Вест Гема Андрію Ярмоленку було висунуто звинувачення в незаконній рекламі букмекерських контор.

Про це повідомляє thefa.com.

Йдеться про співпрацю Ярмоленка з однією з українських компаній – Андрій підписав контракт ще під час виступів за дортмундську Боруссію. Ярмоленко порушив правило E8.5 кодексу Футбольної асоціації, в якому йдеться, що "футболістам не дозволено рекламувати аббудь-яку букмекерську та ставкову діяльність, у якій їм заборонено брати участь".

Ярмоленко має два тижні (до 18 лютого), аби надати пояснення асоціації. Якщо звинувачення буде доведено (що Андрій рекламував компанію після переходу до Вест Гема), то українця можуть дискваліфікувати або оштрафувати.

Нагадаємо, Ярмоленко з сім'єю відпочив у Дубаї.

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