У клубі очікуються кадрові чистки та перестановки

Джерело - Record.

Президент Бенфіки Руй Кошта розкритикував команду після поразки у матчі з Жил Вісенте (1:2) у 20-му турі чемпіонату Португалії

Про це повідомляє Record.

Він зайшов у роздягальню після матчу і в жорсткій манері висловив своє невдоволення. Кошта підвищував голос, що здивувало футболістів, які звикли бачити президента спокійнішим навіть у важких ситуаціях.

Функціонер зажадав від усіх гравців більшої рішучості та самовідданості, залишивши чітке посилання – що відбувалося на полі, не повинно повторюватися в Бенфіці.

Через це затрималася післяматчева пресконференція головного тренера команди Нелсона Веріссімо, яка мала розпочатися о 21:00, але стартувала на 53 хвилини пізніше.

Зараз у клубі вже готуються до наступного сезону, бо відставання від Порту вже становить 12 очок, Бенфіка вилетіла з Кубка. У клубі очікуються кадрові чистки та перестановки.

Нагадаємо, Яремчук пропустив матч з Жил Вісенте через пошкодження ока.