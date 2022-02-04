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Асистент де Дзербі оцінив новачків Шахтаря Нереса та Вінісіуса

Сьогодні 13:13 64 0
Давіде Поссанціні прокоментував новачків Шахтаря
Асистент де Дзербі оцінив новачків Шахтаря Нереса та Вінісіуса
#Нерес, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Вінісіус Тобіас

Джерело - shakhtar.com.

Новачки Шахтаря Давід Нерес та Вінісіус Тобіас добре адаптувалися у команді.

Про це розповів помічник головного тренера Шахтаря Давіде Поссанціні.

"Команда чудово прийняла цих хлопців. Здається, що вони грають з нами від самого початку сезону. Ми всі знаємо Нереса, який два роки тому в Лізі чемпіонів дуже яскраво продемонстрував свої якості. Що ж до Вінісіуса Тобіаса, то він молодий і надзвичайно талановитий, ми дуже віримо в нього.

Першим етапом підготовки ми залишилися задоволені, адже команда, як завжди, чудово працювала. Були мікротравми, однак це нормальна ситуація у футболі. Єдине, що дещо не відповідало нашим очікуванням – це погода. Розраховували, що в Туреччині буде на кілька градусів тепліше.

Після паузи в п'ять вихідних ми поновимо тренування й намагатимемося ще краще працювати над фізичним станом кожного футболіста. Минулий рік ми завершили перемогою і новий також прагнемо розпочати з перемоги", – відзначив Поссанціні.

Нагадаємо, дубль Нереса приніс Шахтарю перемогу над Црвеною Звезда.

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