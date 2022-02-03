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Рамірес прокоментував перехід з Динамо в Спортінг Хіхон

Сьогодні 20:53 141 0
Форвард поділився думкою щодо оренди в іспанський клуб
Рамірес прокоментував перехід з Динамо в Спортінг Хіхон
#Динамо Київ, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга 2, #Ерік Рамірес, #Спортінг Хіхон, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - LNE.

Форвард Динамо Ерік Рамірес на правах оренди гратиме за клуб Спортінг (Хіхон), який виступає в іспанській Сегунді.

Венесуелець прокоментував перехід в іспанський клуб.

"Я дуже схвильований цим етапом кар'єри у новому клубі. Я маю чітку мету. Сподіваюся зробити свій внесок у її досягнення. Ми можемо рухатися вперед. Я дуже виріс останнім часом. Тепер я маю можливість, якою я хочу скористатися найкращим чином", – сказав Рамірес.

Нагадаємо, Динамо платитиме зарплату Супрязі та Раміресу в оренді.

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