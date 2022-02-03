Форвард Динамо Ерік Рамірес на правах оренди гратиме за клуб Спортінг (Хіхон), який виступає в іспанській Сегунді.

Венесуелець прокоментував перехід в іспанський клуб.

"Я дуже схвильований цим етапом кар'єри у новому клубі. Я маю чітку мету. Сподіваюся зробити свій внесок у її досягнення. Ми можемо рухатися вперед. Я дуже виріс останнім часом. Тепер я маю можливість, якою я хочу скористатися найкращим чином", – сказав Рамірес.