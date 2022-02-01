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Динамо платитиме зарплату Супрязі та Раміресу в оренді

Сьогодні 17:14 285 0
Динамо продовжить платити зарплату своїм нападникам в орендах
Динамо платитиме зарплату Супрязі та Раміресу в оренді
#Динамо Київ, #Ерік Рамірес, #Сампдорія, #Спортінг Хіхон, #Владислав Супряга

Джерело - Meta-ratings.

Нападники Владислав Супряга та Ерік Рамірес, які перейшли в оренди до Сампдорії та хіхонського Спортингу, отримуватимуть зарплату від Динамо

Про це повідомляє Meta-ratings.

У процесі переговорів столичний клуб хотів, щоб Сампдорія та Спортинг взяли на себе заробітну плату цих футболістів. Проте добитися такої умови в угодах не вдалося.

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За наявними даними, Супряга при переході з Дніпра-1 до Динамо отримав оклад у межах 500 тисяч доларів на рік, а Ерік Рамірес, який переїхав зі словацького ДАКу – 600 тисяч.

Нагадаємо, екснападник Динамо перейшов у Кадіс.

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