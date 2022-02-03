Неймар відновив тренування після травми

Неймар не грав з листопада минулого року

Тренерський штаб ПСЖ незабаром зможе розраховувати на нападника Неймара, який завершує відновлення після травми.

Про це повідомляє L'Equipe.

Контрольне медичне обстеження бразильця, яке він пройшов у понеділок, показало позитивний результат, після чого гравцеві дозволили розпочати індивідуальні тренування.

У середу 29-річний футболіст працював із тренером з фізпідготовки та провів невелике заняття з партнерами по команді.

Передбачається, що бразильський форвард може встигнути набрати кондиції до першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, що відбудеться 15 лютого.

Нагадаємо, Неймар – найкращий бразильський футболіст 2021 року в Європі за версією Sambafoot.