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Динамо цікавиться форвардом Сочі

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Динамо цікавиться форвардом Сочі
#Динамо Київ, #Сочі, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Матео Касьєрр

Джерело - sport24.ru.

Динамо має намір запросити до свого клубу колумбійського форварда російського Сочі Матео Касьєрра.

Про це повідомляє Sport24.

Президент київської команди Ігор Суркіс уже встиг поспілкуватися із власником Сочі Борисом Ротенбергом щодо можливого переїзду колумбійського футболіста.

Актуально: Форвард Динамо спровокував свій трансфер неадекватною поведінкою

Однак у Києві не готові заплатити за перехід Касьєрри 9–10 млн євро, тому трансфер наразі малоймовірний. 

Касьєрра у поточному сезоні забив 8 голів у 11 матчах РПЛ за Сочі. Раніше він виступав за клуби Депортіво Калі (Колумбія), Аякс (Нідерланди), Гронінген (Нідерланди), Расінг Авельянеда (Аргентина), Белененсеш (Португалія).

Нагадаємо, екснападник Динамо перейшов у Кадіс.

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