Форвард Динамо спровокував свій трансфер неадекватною поведінкою

Причиною переходу венесуельського форварда Динамо Еріка Раміреса у Спортінг стала його поведінка.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Рамірес перейшов у хіхонський Спортінг, команду Сегунди. В принципі, Луческу розраховував на нього після закінчення першої половини сезону. Але якась така неадекватна поведінка Раміреса – відмовився приїхати у Київ і починати збори з Динамо. Сказав, що хоче залишитися у Венесуелі і готуватися до матчів збірної.

Ця відмова образила Луческу і весь клуб. Крім штрафу, ухвалили рішення, що Раміресу зараз краще пограти не у Лізі чемпіонів, єврокубках, а в Сегунді. Ситуація така – півроку Рамірес повинен там бути, і якщо Спортінг виходить у Прімеру, то є опція обов'язкового викупу. Якщо ж ні, то сторони будуть обговорювати подальшу співпрацю – футболіст залишається в Іспанії, повертається в Динамо чи якийсь інший варіант продовження кар'єри", – заявив Циганик.