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Екснападник Динамо перейшов у Кадіс

Сьогодні 12:12 345 0
Лукас Перес змінив клуб
Екснападник Динамо перейшов у Кадіс
#Ельче, #Кадіс, #Лукас, #Ла-Ліга

Джерело - cadizcf.com.

Кадіс оголосив про підписання 33-річного форварда Ельче Лукаса Переса.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

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Контракт із гравцем підписано до літа 2023 року.

Інші подробиці трансферу не розкриваються, але, за інформацією ЗМІ, перехід Переса обійшовся Кадісу у 200 тис євро.

У Ельче Лукас Перес перейшов влітку минулого року, уклавши сезонний договір. У поточному розіграші Ла-Ліги він забив 2 м'ячі та віддав результативну передачу у 18 матчах.

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