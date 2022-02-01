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Маркевич: Міг очолити Марсель після фіналу Ліги Європи

Сьогодні 15:27 164 0
Мирон Маркевич прокоментував пропозиції від європейських клубів
Маркевич: Міг очолити Марсель після фіналу Ліги Європи
#Дніпро, #Маркевич, #Марсель

Джерело - fanday.net.

Український тренер Мирон Маркевич у 2015 році міг очолити французький Марсель.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю fanday.net.

"Чи були пропозиції після відходу з Дніпра у 2016 році? Про це немає сенсу говорити, оскільки перехід не відбувся. Це були закордонні команди. З Галатасараєм ми вже вели переговори у Львові, але не зійшлися з одного питання. Я не хотів брати в команду вже відіграних футболістів, а планував працювати з молодими та перспективними. Але вони мають іншу політику. Галатасарай бере досвідчених вікових гравців, які пограли в Англії, інших чемпіонатах і вже наїлися футболом. Так команду не зробиш.

 Був ще варіант із Марселем. Я міг очолити французьку команду після фіналу Ліги Європи із Дніпром, але мене не відпустили. Я ще мав рік контракту з дніпровським клубом", – сказав Маркевич.

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