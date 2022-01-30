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Марсель - Монпельє 2:1 (пен. 5:4). Огляд матчу

Сьогодні 09:07 283 0
Переможець визначився у серії пенальті,
Марсель - Монпельє 2:1 (пен. 5:4). Огляд матчу
#Кубок Франції, #Марсель, #Монпельє

Джерело - Чемпіон.

В 1/8 фіналу Кубка Франції Марсель обіграв Монпельє.

Кубок Франції

1/8 фіналу, 29 січня

Марсель - Монпельє 2:1 (пен. 5:4) (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 74 Мілік,1:1 - 80 Макуана

Раніше Нант вибив Брест з Кубка Франції.

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