Джерело - Чемпіон.
В 1/8 фіналу Кубка Франції Марсель обіграв Монпельє.
Кубок Франції
1/8 фіналу, 29 січня
Марсель - Монпельє 2:1 (пен. 5:4) (0:0, 1:1)
Голи: 1:0 - 74 Мілік,1:1 - 80 Макуана
Раніше Нант вибив Брест з Кубка Франції.
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Джерело - Чемпіон.
В 1/8 фіналу Кубка Франції Марсель обіграв Монпельє.
Кубок Франції
1/8 фіналу, 29 січня
Марсель - Монпельє 2:1 (пен. 5:4) (0:0, 1:1)
Голи: 1:0 - 74 Мілік,1:1 - 80 Макуана
Раніше Нант вибив Брест з Кубка Франції.