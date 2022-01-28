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Нант вибив Брест з Кубка Франції

Вчора 23:53 106 0
Нант вийшов у чвертьфінал турніру
Нант вибив Брест з Кубка Франції
#Брест, #Кубок Франції, #Нант

Джерело - Чемпіон.

В 1/8 фіналу Кубка Франції Нант вдома обіграв Брест.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Кубок Франції

1/8 фіналу, 28 січня

Нант - Брест 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Бла, 2:0 - 53 Бла

Раніше Нант поступився Ніцці.

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