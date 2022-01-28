Нант вибив Брест з Кубка Франції

Джерело - Чемпіон.
В 1/8 фіналу Кубка Франції Нант вдома обіграв Брест.
Матч завершився з рахунком 2:0.
Кубок Франції
1/8 фіналу, 28 січня
Нант - Брест 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Бла, 2:0 - 53 Бла
Раніше Нант поступився Ніцці.
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Джерело - Чемпіон.
В 1/8 фіналу Кубка Франції Нант вдома обіграв Брест.
Матч завершився з рахунком 2:0.
Кубок Франції
1/8 фіналу, 28 січня
Нант - Брест 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Бла, 2:0 - 53 Бла
Раніше Нант поступився Ніцці.