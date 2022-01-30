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Алієв: Дуже хочу працювати тренером

Сьогодні 09:40 207 1
Ексгравець - про плани на майбутнє
Алієв: Дуже хочу працювати тренером
#Динамо Київ, #Олександр Алієв

Джерело - BurBuzz.

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв хоче вести активну тренерську діяльність.

Про це заявив ексгравець.

"Чесно, я не просто так здавав на тренерську ліцензію. Я хотів би піти працювати, тренувати. У мене є своя дитяча школа у Бучі. Але не лежить поки що тренувати дітей. Може 19, 21-річних.

Головне - щоб були умови для роботи для мене і для тих, кого я тренуватиму. Звичайно, тренером я десь дуже хочу працювати. Але поки що пропозицій немає", - сказав Алієв.

Раніше Алієв заявив, що з Мілевським хоче зіграти прощальний матч.

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