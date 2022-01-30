Алієв: Дуже хочу працювати тренером

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв хоче вести активну тренерську діяльність.

Про це заявив ексгравець.

"Чесно, я не просто так здавав на тренерську ліцензію. Я хотів би піти працювати, тренувати. У мене є своя дитяча школа у Бучі. Але не лежить поки що тренувати дітей. Може 19, 21-річних.

Головне - щоб були умови для роботи для мене і для тих, кого я тренуватиму. Звичайно, тренером я десь дуже хочу працювати. Але поки що пропозицій немає", - сказав Алієв.