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Алієв: З Мілевським хочемо зіграти прощальний матч

Вчора 23:13 204 0
Олександр Алієв прокоментував прощальний матч за Динамо
Алієв: З Мілевським хочемо зіграти прощальний матч
#Артем Мілевський, #Динамо Київ, #Олександр Алієв

Джерело - BurBuzz.

Ексгравець Динамо Олександр Алієв  планує організувати прощальний матч у Києві на стадіоні Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Ми якось говорили з Мілевським про те, що хочемо провести прощальний матч. Подивимося, коли і на який час, але спробуємо його зробити. Думаю, це буде на стадіоні Динамо. Поговоримо із Суркісом, він не відмовить. Думаю, що ми зберемо цілий стадіон", — сказав Алієв.

Алієв зіграв останній матч на професійному рівні у 2016 році. Мілевський оголосив про завершення кар'єри гравця восени 2021 року.

Нагадаємо, Мілевський став гравцем збірної України з міні-футболу.

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