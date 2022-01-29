Алієв: З Мілевським хочемо зіграти прощальний матч

Джерело - BurBuzz.
Ексгравець Динамо Олександр Алієв планує організувати прощальний матч у Києві на стадіоні Динамо.
Про це розповів сам футболіст.
"Ми якось говорили з Мілевським про те, що хочемо провести прощальний матч. Подивимося, коли і на який час, але спробуємо його зробити. Думаю, це буде на стадіоні Динамо. Поговоримо із Суркісом, він не відмовить. Думаю, що ми зберемо цілий стадіон", — сказав Алієв.
Алієв зіграв останній матч на професійному рівні у 2016 році. Мілевський оголосив про завершення кар'єри гравця восени 2021 року.
Нагадаємо, Мілевський став гравцем збірної України з міні-футболу.