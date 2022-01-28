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Легенда Динамо відмовляє збірну Польщі від призначення Шевченка

Сьогодні 17:13 1188 0
Легенда Динамо відмовляє збірну Польщі від призначення Шевченка
Легенда Динамо відмовляє збірну Польщі від призначення Шевченка
#Заваров, #Збірна Польщі, #Андрій Шевченко

Джерело - sport.segodnya.ua.

Андрію Шевченку не вистачає досвіду для роботи з національної команди Польщі.

Про це розповів екстренер збірної України Олександр Заваров в інтерв'ю Przegląd Sportowy.

"Я вважаю, що місцевий тренер – найкращий лідер для команди. Менеджером збірної України має бути українець, а Польщі – поляк. Той, хто виграв чемпіонат світу чи Європи, не приїде до Польщі.

Той факт, що наші мови схожі, безумовно, на користь його запрошення. Проте йому слід вивчити польську мову та познайомитись із життям у Польщі.

Не хочу давати поради полякам, але вашій команді потрібний тренер із досвідом, а Шевченку його не вистачає", – сказав Заваров.

Раніше повідомлялося, що Шевченко не очолюватиме збірну Польщі.

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