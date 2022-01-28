Навалка досяг домовленості щодо умов контракту

Джерело - Weszlo.

Андрій Шевченко не стане тренером збірної Польщі через контракт з Дженоа.

Про це повідомляє Weszlo.

Угода українця з генуезцями діє до червня 2024 року. У Польському футбольному союзі про це знали кілька днів.

Найімовірнішим кандидатом на посаду наставника збірної Польщі є Адам Навалка, який ще кілька днів тому досяг домовленості щодо умов свого контракту.

64-річний коуч чекає на рішення президента Польського футбольного союзу Кулеші. Другим кандидатом на цю посаду є Ян Урбан.

Нагадаємо, Суркіс спростував інтерес Динамо до Шевченка.