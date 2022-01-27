Металіст зіграв внічию з Вартою у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі харківський Металіст протистояв Варті з Познані.
Матч завершився внічию 0:0.
Контрольний матч
27 січня
Металіст - Варта (Познань) 0:0
Раніше Металіст розписав мирову з Радом'яком у контрольному матчі.
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Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі харківський Металіст протистояв Варті з Познані.
Матч завершився внічию 0:0.
Металіст - Варта (Познань) 0:0
Раніше Металіст розписав мирову з Радом'яком у контрольному матчі.