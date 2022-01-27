Металіст зіграв внічию з Вартою у контрольному матчі

Матч завершився без забитих голів

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі харківський Металіст протистояв Варті з Познані.

Матч завершився внічию 0:0.

Контрольний матч

27 січня

Металіст - Варта (Познань) 0:0

Раніше Металіст розписав мирову з Радом'яком у контрольному матчі.