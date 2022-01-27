Джерело - Чемпіон.
Олександрія на зборах у Туреччині зіграла внічию з польським Гурніком.
Контрольний матч
26 січня
Олександрія - Гурнік 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 20 Бондаренко, 2:0 - 29 Авагімян, 2:1 - 34 Подольський, 2:2 - 75 Хіменес (пен)
1-й тайм: Білик, Чубатий, Бондаренко, Бабогло (К), Одарюк, Демченко, Ситников, Костишин, Авагімян, Устименко, Андрейчук
2-й тайм: Єрмаков, Кожушко, Мельник, Дубра (К), Одарюк (Чубатий), Калюжний, Білошевський, Калітвінцев, Дришлюк, Авагімян (Устименко), Спінеллі
Нагадаємо Олександрія програла Заглембє у контрольному матчі.