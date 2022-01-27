Українська команда втратила перевагу у два голи

Джерело - Чемпіон.

Олександрія на зборах у Туреччині зіграла внічию з польським Гурніком.

Контрольний матч

26 січня

Олександрія - Гурнік 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 20 Бондаренко, 2:0 - 29 Авагімян, 2:1 - 34 Подольський, 2:2 - 75 Хіменес (пен)

1-й тайм: Білик, Чубатий, Бондаренко, Бабогло (К), Одарюк, Демченко, Ситников, Костишин, Авагімян, Устименко, Андрейчук

2-й тайм: Єрмаков, Кожушко, Мельник, Дубра (К), Одарюк (Чубатий), Калюжний, Білошевський, Калітвінцев, Дришлюк, Авагімян (Устименко), Спінеллі

Нагадаємо Олександрія програла Заглембє у контрольному матчі.