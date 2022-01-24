Український захисник угорського Фегервара Євген Макаренко не виключає свого повернення до київського Динамо.

Про це заявив гравець в ефірі програми Do Best!.

"Я завжди говорив - ніколи не говори ні. Динамо було, є і буде завжди для мене рідним клубом. Я з п'яти років виріс у ньому, тому ніколи не говори ні. Важко звичайно щось прогнозувати, нині я там, в Європі, і як кажуть, доля розкладе карти, як доля лиходійка щось принесе.

Не люблю насправді щось загадувати наперед. Я така людина, що мене життя вдарило кілька разів, що я загадував-загадував, а потім все пішло жорстко в інший бік. Я намагаюся не загадувати роками вперед, живемо скажемо так, найближчим майбутнім", - сказав Макаренко.