Макаренко: Чемпіонат Бельгії набагато сильніший за угорський

Українець поділився думкою про угорський футбол

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті Угорщини є декілька команд, які в хорошому ігровому тонусі, можуть грати у хороший футбол.

Про це заявив український захисник Євген Макаренко в ефірі програми Do Best!.

"Мова в Угорщині дуже специфічна. Базові речі я знаю, але спілкуватися важко. В основному спілкуюся англійською. В Угорщині футбол сильно відрізняється від Бельгії. У бельгійському чемпіонаті клас футболістів і команд вищий. В плані фізичному, технічному, ну і тактичному також. У всіх планах чемпіонат Бельгії набагато сильніший. Але в чемпіонаті Угорщини є декілька команд, які в хорошому ігровому тонусі, можуть грати у хороший футбол. Ференцварош, скажу з впевненістю, хороша команда. Про Сергія Реброва тут всі добре відгукуються. Він зробив таку машину, яка завойовує титули і йде на першому місці з великим відривом. Його тут люблять і згадують добрим словом", - сказав Макаренко.

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