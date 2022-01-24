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Макаренко: З Шевченком познайомився на програмі в Оксани Марченко

Сьогодні 15:02 61 0
Футболіст згадав свої знайомство з Шевченком
Макаренко: З Шевченком познайомився на програмі в Оксани Марченко
#Євген Макаренко, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Фегервара Євген Макаренко з Андрієм Шевченком особисто познайомився, коли був у ДЮСШ Динамо.

Про це заявив гравець в ефірі програми Do Best!.

"Андрія Шевченка ми всі знаємо за виступами його у Динамо, у Мілані. Особисто я з ним познайомився, коли був у ДЮСШ Динамо. Коли він виграв Золотий м'яч, то вибрали п'ять-шість хлопців нашого року, які пішли на програму з Оксаною Марченко, не пам'ятаю, як вона називається.

Приїхав Андрій Миколайович, він був на програмі, а ми молоді динамівські хлопці прийшли бути частиною цієї програми. Нам теж там дали якесь слово, ми щось говорили. Це було давно, нам було років 8-10. Це було перше знайомство.

У більш зрілому віці це було на моєму першому зборі з першою командою Динамо при Сьоміні. Ми приїхали на збори. Звісно, ​​мандраж був великий. Він був великим авторитетом для всіх у команді, його всі боялися та побоювалися", - сказав Макаренко.

Раніше Макаренко заявив, що чемпіонат Бельгії набагато сильніший за угорський.

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