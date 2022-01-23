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Португалія виграла в Нідерландів на чемпіонаті Європи

Сьогодні 21:50 233 0
Суперники збірної України по групі провели поєдинок 2 туру Євро
Португалія виграла в Нідерландів на чемпіонаті Європи
#Збірна Нідерландів, #Збірна Португалії, #Збірна України з футзалу, #Чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії впевнено розібралася з Нідерландами на Чемпіонаті Європи-2022 з футзалу.

Поєдинок заврешився з рахунком 4:1.

Євро-2022 з футзалу
Група А
2 тур, 23 січня

Португалія - Нідерланди 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 автогол Саадуні, 2:0 - 20 Варела, 3:0 - 23 Варела, 3:1 - 33 Буюзан, 4:1 - 39 Жезуш

Раніше збірна України декласувала Сербію.

В останньому турі Україна гратиме з Португалією. Гра відбудеться 28 січня о 21:30.

Нідерланди у третьому турі зіграють проти Сербії. При рівності очок враховуватимуться результати особистих зустрічей.

Раніше збірна України поступилася Нідерландам на старті чемпіонату Європи.

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