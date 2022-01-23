Португалія виграла в Нідерландів на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Збірна Португалії впевнено розібралася з Нідерландами на Чемпіонаті Європи-2022 з футзалу.
Поєдинок заврешився з рахунком 4:1.
Євро-2022 з футзалу
Група А
2 тур, 23 січня
Португалія - Нідерланди 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 6 автогол Саадуні, 2:0 - 20 Варела, 3:0 - 23 Варела, 3:1 - 33 Буюзан, 4:1 - 39 Жезуш
Раніше збірна України декласувала Сербію.
В останньому турі Україна гратиме з Португалією. Гра відбудеться 28 січня о 21:30.
Нідерланди у третьому турі зіграють проти Сербії. При рівності очок враховуватимуться результати особистих зустрічей.
Раніше збірна України поступилася Нідерландам на старті чемпіонату Європи.