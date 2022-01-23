Португалія виграла в Нідерландів на чемпіонаті Європи

Суперники збірної України по групі провели поєдинок 2 туру Євро

Джерело - Чемпіон.

Збірна Португалії впевнено розібралася з Нідерландами на Чемпіонаті Європи-2022 з футзалу.

Поєдинок заврешився з рахунком 4:1.

Євро-2022 з футзалу

Група А

2 тур, 23 січня

Португалія - Нідерланди 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 автогол Саадуні, 2:0 - 20 Варела, 3:0 - 23 Варела, 3:1 - 33 Буюзан, 4:1 - 39 Жезуш

Раніше збірна України декласувала Сербію.

В останньому турі Україна гратиме з Португалією. Гра відбудеться 28 січня о 21:30.

Нідерланди у третьому турі зіграють проти Сербії. При рівності очок враховуватимуться результати особистих зустрічей.

Раніше збірна України поступилася Нідерландам на старті чемпіонату Європи.