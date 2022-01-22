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Ліон - Сент-Етьєн 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 12:59 186 0
Огляд матчу Ліон - Сент-Етьєн
Ліон - Сент-Етьєн 1:0. Огляд матчу
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліон, #Сент-Етьєн

Джерело - Чемпіон.

Ліон здобув мінімальну перемогу над Сент-Етьєном у рамках 22 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

22 тур, 21 січня

Ліон - Сент-Етьєн 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 15 Дембеле(П)

Нагадаємо, Лілль переграв Лор'ян.

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