Ліон - Сент-Етьєн 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Ліон здобув мінімальну перемогу над Сент-Етьєном у рамках 22 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
22 тур, 21 січня
Ліон - Сент-Етьєн 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 15 Дембеле(П)
Нагадаємо, Лілль переграв Лор'ян.
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Джерело - Чемпіон.
Ліон здобув мінімальну перемогу над Сент-Етьєном у рамках 22 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
22 тур, 21 січня
Ліон - Сент-Етьєн 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 15 Дембеле(П)
Нагадаємо, Лілль переграв Лор'ян.