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Костишин визначився з асистентами у казахському клубі

Сьогодні 12:12 206 0
Костишин визначився з асистентами у казахському клубі
Костишин визначився з асистентами у казахському клубі
#Казахстан, #Руслан Костишин, #Аксу

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Головний тренер казахської Аксу Руслан Костишин включив у тренерський штаб двох українців.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Асистентом Костишина буде Віктор Ульяницький, який восени тренував Вікторію з Другої ліги, а Андрій Федоренко відповідатиме за підготовку воротарів, раніше він це робив у ковалівському Колосі (U-19).

Також до тренерського штабу Костишина увійде один місцевий фахівець – Сергій Якушин, який раніше входив до штабу Екібастуза.

Раніше Костишин подав у відставку з посади наставника Колос.

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