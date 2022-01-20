Костишин визначився з асистентами у казахському клубі

Головний тренер казахської Аксу Руслан Костишин включив у тренерський штаб двох українців.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Асистентом Костишина буде Віктор Ульяницький, який восени тренував Вікторію з Другої ліги, а Андрій Федоренко відповідатиме за підготовку воротарів, раніше він це робив у ковалівському Колосі (U-19).

Також до тренерського штабу Костишина увійде один місцевий фахівець – Сергій Якушин, який раніше входив до штабу Екібастуза.

Раніше Костишин подав у відставку з посади наставника Колос.