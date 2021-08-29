Спеціаліст залишиться працювати в структурі клубу

Джерело - ФК Колос.

44-річний головний тренер Колоса Руслан Костишин подав у відставку з посади наставника Колоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Президент прийняв це рішення і запропонував Руслану Костишину залишитися працювати в структурі клубу. Костишин погодився на пропозицію і залишиться працювати у Колосі.

Виконуючим обов'язки головного тренера Колоса призначений Сергій Кузнецов, який працював помічником Костишина в його тренерському штабі.

Костишин очолював Колос з 2014 року і пройшов із клубом шлях від першості Київської області до української Прем'єр-ліги.

У поєдинку 6-го туру УПЛ Колос програв київському Динамо з рахунком 0:7.