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Костишин подав у відставку з посади наставника Колоса

Сьогодні 12:54 240 0
Спеціаліст залишиться працювати в структурі клубу
Костишин подав у відставку з посади наставника Колоса
#Колос, #Костишин

Джерело - ФК Колос.

44-річний головний тренер Колоса Руслан Костишин подав у відставку з посади наставника Колоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Президент прийняв це рішення і запропонував Руслану Костишину залишитися працювати в структурі клубу. Костишин погодився на пропозицію і залишиться працювати у Колосі.

Виконуючим обов'язки головного тренера Колоса призначений Сергій Кузнецов, який працював помічником Костишина в його тренерському штабі.

Костишин очолював Колос з 2014 року і пройшов із клубом шлях від першості Київської області до української Прем'єр-ліги.

У поєдинку 6-го туру УПЛ Колос програв київському Динамо з рахунком 0:7.

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