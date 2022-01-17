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Ламела виграв премію Пушкаша за гол Арсеналу

Сьогодні 21:20 286 0
Аргентинець відзначився голом рабоною
Ламела виграв премію Пушкаша за гол Арсеналу
#ФІФА, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Ламела, #Севілья, #Тоттенгем, #The Best-2021

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ерік Ламела, який зараз виступає за Севілью, отримав премію Пушкаша за найкрасивіший гол року.

Про це повідомляє ФІФА,

У рамках церемонії вручення призів The Best результативний удар хавбека рабоною у грі за Тоттенгем проти Арсеналу (1:2) було названо найкращим.

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Допис, поширений FIFA World Cup (@fifaworldcup)

У трійку кандидатів потрапили також гол форварда збірної Чехії Патріка Шика у ворота Шотландії (2:0) на Євро-2020 та гол форварда Порту Мехді Таремі через себе у ворота Челсі (1:0) у Лізі чемпіонів.

Раніше Тухель виграв приз тренеру року. Також, Менді - найкращий голкіпер 2021.

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