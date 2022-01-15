Джерело - Football Italia.
Інтер зацікавлений у підписанні форварда Ювентуса Пауло Дибали влітку на правах вільного агента.
Про це повідомляє Football Italia.
Генеральний директор Інтера Беппе Маротта нещодавно зв'язався з агентом аргентинця, щоб обговорити деталі можливої угоди.
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Міланський клуб запропонує Дибалі 5-річний контракт із зарплатою 7,5 млн євро за сезон плюс бонуси, а також великий підписний бонус.
У Ювентусі футболіст отримує 7,3 млн євро на рік.
Нагадаємо, лідер Інтера станцював після перемоги над Ювентусом.