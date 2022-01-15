Аргентинцю запропонують 5-річний контракт

Джерело - Football Italia.

Інтер зацікавлений у підписанні форварда Ювентуса Пауло Дибали влітку на правах вільного агента.

Про це повідомляє Football Italia.

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта нещодавно зв'язався з агентом аргентинця, щоб обговорити деталі можливої угоди.

Актуально: Інтер здолав Ювентус та виграв Суперкубок Італії

Міланський клуб запропонує Дибалі 5-річний контракт із зарплатою 7,5 млн євро за сезон плюс бонуси, а також великий підписний бонус.

У Ювентусі футболіст отримує 7,3 млн євро на рік.

Нагадаємо, лідер Інтера станцював після перемоги над Ювентусом.