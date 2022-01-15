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Інтер обговорює підписання контракту з Дибалою

Сьогодні 12:32 119 0
Аргентинцю запропонують 5-річний контракт
Інтер обговорює підписання контракту з Дибалою
#Пауло Дибала, #Інтер, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Football Italia.

Інтер зацікавлений у підписанні форварда Ювентуса Пауло Дибали влітку на правах вільного агента.

Про це повідомляє Football Italia.

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта нещодавно зв'язався з агентом аргентинця, щоб обговорити деталі можливої угоди.

  АктуальноІнтер здолав Ювентус та виграв Суперкубок Італії

Міланський клуб запропонує Дибалі 5-річний контракт із зарплатою 7,5 млн євро за сезон плюс бонуси, а також великий підписний бонус.

У Ювентусі футболіст отримує 7,3 млн євро на рік.

Нагадаємо, лідер Інтера станцював після перемоги над Ювентусом.

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