Інтер показав відео з роздягальні після перемоги у Суперкубку Італії

Джерело - Чемпіон.

У рамках Суперкубку Італії Інтер переміг туринський Ювентус у додатковий час (2:1) і в роздягальні гравці команди не стримували свої емоції.

Пресслужба Інтера опублікувала відео із роздягальні.

Одним із найзадоволеніших футболістів, хто святкував перемогу, став Лаутаро Мартінес. Аргентинець станцював яскравий танець під крики партнерів.

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