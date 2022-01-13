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Лідер Інтера станцював після перемоги над Ювентусом у Суперкубку Італії

Сьогодні 14:34 Віктор Слюсаренко 100 0
Інтер показав відео з роздягальні після перемоги у Суперкубку Італії
Лідер Інтера станцював після перемоги над Ювентусом у Суперкубку Італії
Фото Getty Images
#Інтер, #Мартінес, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У рамках Суперкубку Італії Інтер переміг туринський Ювентус у додатковий час (2:1) і в роздягальні гравці команди не стримували свої емоції.

Пресслужба Інтера опублікувала відео із роздягальні.

Одним із найзадоволеніших футболістів, хто святкував перемогу, став Лаутаро Мартінес. Аргентинець станцював яскравий танець під крики партнерів.

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