Джерело - Чемпіон.
У рамках Суперкубку Італії Інтер переміг туринський Ювентус у додатковий час (2:1) і в роздягальні гравці команди не стримували свої емоції.
Пресслужба Інтера опублікувала відео із роздягальні.
Одним із найзадоволеніших футболістів, хто святкував перемогу, став Лаутаро Мартінес. Аргентинець станцював яскравий танець під крики партнерів.
🎉 | LET'S PARTY— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) January 12, 2022
Scenes from the dressing room#IMWinner pic.twitter.com/PI0zw5P4BC
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