Арсенал готовий витратити на трансфер Влаховича 180 млн євро

За перехід доведеться витратити як мінімум 58 млн фунтів

Джерело - Daily Mail.

Арсенал має намір придбати форварда Фіорентини Душана Влаховича.

Про це повідомляє Daily Mail.

Лондонському клубу доведеться витратити близько 150 мільйонів фунтів (майже 180 млн євро) на цей трансфер.

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Необхідність таких великих вкладень не зупинила Арсенал, який продовжує працювати над переходом 21-річного форварда.

На сам трансфер доведеться витратити як мінімум 58 млн фунтів. Після сплати податків серб хоче заробляти 160 тисяч фунтів на тиждень за 5-річним контрактом.

Нагадаємо, Ньюкасл готовий заплатити 70 мільйонів євро за Влаховича.