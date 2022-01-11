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Арсенал готовий витратити на трансфер Влаховича 180 млн євро

Сьогодні 09:46 185 0
За перехід доведеться витратити як мінімум 58 млн фунтів
Арсенал готовий витратити на трансфер Влаховича 180 млн євро
#Арсенал, #Влахович, #Фіорентина

Джерело - Daily Mail.

Арсенал має намір придбати форварда Фіорентини Душана Влаховича.

Про це повідомляє Daily Mail.

Лондонському клубу доведеться витратити близько 150 мільйонів фунтів (майже 180 млн євро) на цей трансфер.

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Необхідність таких великих вкладень не зупинила Арсенал, який продовжує працювати над переходом 21-річного форварда.

На сам трансфер доведеться витратити як мінімум 58 млн фунтів. Після сплати податків серб хоче заробляти 160 тисяч фунтів на тиждень за 5-річним контрактом.

Нагадаємо, Ньюкасл готовий заплатити 70 мільйонів євро за Влаховича.

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