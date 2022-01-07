Ньюкасл готовий заплатити 70 мільйонів євро за Влаховича

Джерело - Чемпіон.
Англійський Ньюкасл веде переговори з італійською Фіорентиною щодо трансфера нападника Душана Влаховича.
Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмері.
Угода може обійтися сорокам у € 70 млн.
Фіорентина готова розстатися із сербським футболістом, сам Влахович не впевнений щодо такого продовження кар'єри.
La Fiorentina e il Newcastle sono in contatto per Vlahovic.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 6, 2022
Si lavora su un’offerta di 70 milioni.
La Fiorentina ovviamente non ha preclusioni, ma al momento Vlahovic non gradisce la destinazione
Цього сезону сербський нападник у 20 матчах італійської Серії А забив 16 голів і віддав три гольові передачі.
Раніше, Влахович мріє перейти в Реал і не покине Фіорентину взимку.