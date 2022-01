Ньюкасл готовий заплатити 70 мільйонів євро за Влаховича

Англійський Ньюкасл веде переговори з італійською Фіорентиною щодо трансфера нападника Душана Влаховича.

Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмері.

Угода може обійтися сорокам у € 70 млн.

Фіорентина готова розстатися із сербським футболістом, сам Влахович не впевнений щодо такого продовження кар'єри.

