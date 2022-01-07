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Ньюкасл готовий заплатити 70 мільйонів євро за Влаховича

Сьогодні 15:40 121 0
Гравець може змінити клуб
Ньюкасл готовий заплатити 70 мільйонів євро за Влаховича
#Влахович, #Ньюкасл Юнайтед, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Англійський Ньюкасл веде переговори з італійською Фіорентиною щодо трансфера нападника Душана Влаховича. 

Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмері.

Угода може обійтися сорокам у € 70 млн.

Фіорентина готова розстатися із сербським футболістом, сам Влахович не впевнений щодо такого продовження кар'єри.

Цього сезону сербський нападник у 20 матчах італійської Серії А забив 16 голів і віддав три гольові передачі.

Раніше, Влахович мріє перейти в Реал і не покине Фіорентину взимку.

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