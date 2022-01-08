На Кубку Африки команди гратимуть, якщо є 11 футболістів без ковіда

Визначилися основні положення ковід-протоколу на Кубку Африки

Джерело - Чемпіон.

Визначилися основні правила ковід-протоколу в рамках розіграшу Кубка Африки.

Про це повідомив журналіст Роб Гарріс.

Команда зобов'язана взяти участь у матчі, якщо щонайменше 11 гравців здали негативні тести на коронавірус.

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Конфедерація африканського футболу зазначила, що якщо серед цих футболістів не буде воротаря, то місце у воротах має зайняти будь-який інший гравець.

Команді, у якої не набереться 11 гравців, буде зараховано технічну поразку з рахунком 0:2.

Кубок Африки стартує завтра, 9 січня.

Нагадаємо, Менді та Кулібалі заразилися коронавірусом перед Кубком Африки.