Шаран: Призначений тренером Миная? Благаю, дайте відпочити хоч на Різдво

50-річний український спеціаліст Володимир Шаран не підтвердив інформацію про те, що він призначений головним тренером Миная.

Про це заявив сам фахівець

"Чи можна вітати? Ні, поки що не можна. Я ще нічого не знаю. Благаю, дайте відпочити хоч на Різдво.

З'явилася інформація, що вже призначили? Вже призначили, правда? Так вранці я читав, що призначили Пучкова. Допоки на сайті Миная не буде офіційного підтвердження, це все - неофіційна інформація. Зателефонуйте після свят", - зазначив Шаран.