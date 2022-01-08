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Шаран: Призначений тренером Миная? Благаю, дайте відпочити хоч на Різдво

Сьогодні 09:25 333 0
Український фахівець прокоментував свіжу інформацію в пресі
Шаран: Призначений тренером Миная? Благаю, дайте відпочити хоч на Різдво
#Минай, #Володимир Шаран

Джерело - FanDay.

50-річний український спеціаліст Володимир Шаран не підтвердив інформацію про те, що він призначений головним тренером Миная.

Про це заявив сам фахівець

"Чи можна вітати? Ні, поки що не можна. Я ще нічого не знаю. Благаю, дайте відпочити хоч на Різдво.

З'явилася інформація, що вже призначили? Вже призначили, правда? Так вранці я читав, що призначили Пучкова. Допоки на сайті Миная не буде офіційного підтвердження, це все - неофіційна інформація. Зателефонуйте після свят", - зазначив Шаран.

Останнім місцем роботи Шарана була Олександрія, яку він привів до бронзових медалей чемпіонату України 2018/19.

Нагадаємо, Шаран може очолити Минай.

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