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Коутінью пішов на зниження зарплати заради Астон Вілли

Сьогодні 21:49 147 0
Бразилець отримуватиме на 35% менше зарплатні
Коутінью пішов на зниження зарплати заради Астон Вілли
#Астон Вілла, #Барселона, #Коутінью

Джерело - TV3.

Стали відомі фінансові деталі переходу півзахисника Філіппе Коутінью з Барселони до Астон Вілли.

Про це повідомляє TV3.

Бірмінгемський клуб орендував 29-річного хавбека до кінця сезону з правом викупу. Вілла взяла на себе приблизно 65% зарплати бразильця.

Однак Барса при цьому не буде платити йому 35 відсотків, що залишилися - гравець погодився на зниження зарплати, що дозволить каталонцям заощадити.

Нагадаємо, Барселона не може зареєструвати Торреса, незважаючи на відхід Коутінью.

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