Бразилець отримуватиме на 35% менше зарплатні

Джерело - TV3.

Стали відомі фінансові деталі переходу півзахисника Філіппе Коутінью з Барселони до Астон Вілли.

Про це повідомляє TV3.

Бірмінгемський клуб орендував 29-річного хавбека до кінця сезону з правом викупу. Вілла взяла на себе приблизно 65% зарплати бразильця.

Однак Барса при цьому не буде платити йому 35 відсотків, що залишилися - гравець погодився на зниження зарплати, що дозволить каталонцям заощадити.

Нагадаємо, Барселона не може зареєструвати Торреса, незважаючи на відхід Коутінью.