Джерело - TV3.
Стали відомі фінансові деталі переходу півзахисника Філіппе Коутінью з Барселони до Астон Вілли.
Про це повідомляє TV3.
Бірмінгемський клуб орендував 29-річного хавбека до кінця сезону з правом викупу. Вілла взяла на себе приблизно 65% зарплати бразильця.
Однак Барса при цьому не буде платити йому 35 відсотків, що залишилися - гравець погодився на зниження зарплати, що дозволить каталонцям заощадити.
Нагадаємо, Барселона не може зареєструвати Торреса, незважаючи на відхід Коутінью.