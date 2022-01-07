Барселона не може зареєструвати Торреса, незважаючи на відхід Коутінью

Джерело - Marca.
Переходу Філіппе Коутінью в Астон Віллу на правах оренди недостатньо для реєстрації Феррана Торреса як гравця Барселони.
Про це повідомляє Marca.
Трансфер бразильця в англійський клуб ще не оформлений офіційно, оскільки Коутінью, який кілька днів тому заразився коронавірусом і досі не пройшов медогляд.
Навіть якщо угода буде успішно завершена, її не вистачить, щоб зареєструвати Феррана.
Барса продовжує працювати над трансферами на вихід та сподівається здійснити їх до гри в Суперкубку Іспанії проти Реала. Ймовірно, що Барса не встигне зареєструвати Торреса до цієї гри.
Раніше три футболіста Барселони здали негативні тести на коронавірус.