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Барселона не може зареєструвати Торреса, незважаючи на відхід Коутінью

Сьогодні 18:45 196 0
У каталонців проблеми з фінансами
Барселона не може зареєструвати Торреса, незважаючи на відхід Коутінью
#Астон Вілла, #Барселона, #Коутінью

Джерело - Marca.

Переходу Філіппе Коутінью в Астон Віллу на правах оренди недостатньо для реєстрації Феррана Торреса як гравця Барселони.

Про це повідомляє Marca.

Трансфер бразильця в англійський клуб ще не оформлений офіційно, оскільки Коутінью, який кілька днів тому заразився коронавірусом і досі не пройшов медогляд.

Навіть якщо угода буде успішно завершена, її не вистачить, щоб зареєструвати Феррана.

Барса продовжує працювати над трансферами на вихід та сподівається здійснити їх до гри в Суперкубку Іспанії проти Реала. Ймовірно, що Барса не встигне зареєструвати Торреса до цієї гри.

Раніше три футболіста Барселони здали негативні тести на коронавірус.

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