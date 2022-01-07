Футболіст прилетить до Англії протягом 48 годин

Джерело - Чемпіон.

Астон Вілла та Барселона погодили умови, згідно із якими бразильський хавбек Філіппе Коутінью проведе залишок поточного сезону в оренді в клубі з Бірмінгема.

Про це повідомляє пресслужба левів.

Контракт включає в себе опцію викупу. Футболіст прилетить до Англії протягом 48 годин.

Коутінью має пройти медогляд та отримати дозвіл на роботу в АПЛ. Пресслужба Барселони зазначає, що Вілла платитиме Філіппе частину зарплати. Нагадаємо, у каталонців є фінансові проблеми.

Нагадаємо, Ньюкасл готовий заплатити Барселоні 17 млн за Умтіті.