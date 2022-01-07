Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:30 30901
Кіченок програла у півфіналі парного турніру в Аделаїді
Сьогодні 10:55 146
Молчанов вийшов до півфіналу парного турніру в Мельбурні
Сьогодні 09:40 194
ФІФА зобов'язав Десну виплатити 0,4 млн доларів колишньому гравцю
Сьогодні 08:24 488
Гол українця допоміг Спортінгу перемогти Вільярреал. Результати матчів 1/16 фіналу Кубку Іспанії
Сьогодні 00:31 1790
Дженоа Шевченка не переграв Сассуоло, Мілан переміг Рому. Результати 20 туру Серії А
Вчора 23:39 1639
Букмекери обрали коло претендентів на пост тренера Евертона
Вчора 22:03 451
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Вчора 18:26 3844
Французький клуб цікавиться Довбиком
Вчора 17:11 1360
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 16:00 5400
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Астон Вілла орендувала бразильця Коутінью

Сьогодні 13:39 42 0
Футболіст прилетить до Англії протягом 48 годин
Астон Вілла орендувала бразильця Коутінью
#Астон Вілла, #Барселона, #Коутінью

Джерело - Чемпіон.

Астон Вілла та Барселона погодили умови, згідно із якими бразильський хавбек Філіппе Коутінью проведе залишок поточного сезону в оренді в клубі з Бірмінгема.

Про це повідомляє пресслужба левів.

Контракт включає в себе опцію викупу. Футболіст прилетить до Англії протягом 48 годин.

Коутінью має пройти медогляд та отримати дозвіл на роботу в АПЛ. Пресслужба Барселони зазначає, що Вілла платитиме Філіппе частину зарплати. Нагадаємо, у каталонців є фінансові проблеми.

Нагадаємо, Ньюкасл готовий заплатити Барселоні 17 млн за Умтіті.

Коментарі ()